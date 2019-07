Timmermans toch niet naar EU-parlement (correctie)

dinsdag 2 juli 2019 , 12:44

gewijzigd

Bron: European Commission

Correctie wegens onjuiste aan het ANP verstrekte informatie: Timmermans ziet af van zetel in EU-parlement, zijn plaats wordt ingenomen door partijgenote

STRAATSBURG (ANP) - Frans Timmermans ziet af van zijn zetel in het Europees Parlement. Hij heeft dat volgens zijn woordvoerster dinsdag schriftelijk laten weten aan parlementsvoorzitter Tajani. Timmermans wil voorzitter van de Europese Commissie worden. De 28 EU-leiders zijn sinds dinsdagmorgen opnieuw bijeen om knopen door te hakken over de verdeling van topbanen in de EU.

Timmermans' zetel zal worden ingenomen door Lara Wolters, de volgende op de PvdA-lijst voor de Europese verkiezingen van eind mei, aldus zijn woordvoerster. De vijf andere PvdA'ers zijn dinsdagmorgen al geïnstalleerd in het nieuwe parlement. De PvdA haalde met Timmermans als lijsttrekker zes zetels bij de Europese verkiezingen. Hij kreeg 840.000 voorkeurstemmen.

Volgens de woordvoerder van de PvdA-delegatie in Straatsburg wordt Agnes Jongerius delegatieleider. Eerder zei hij dat de zetel van Timmermans leeg zou blijven tot duidelijk zou worden wat hij doet.

