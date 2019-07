Zetel Timmermans in EU-parlement blijft leeg

dinsdag 2 juli 2019 , 11:11

Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP) - Frans Timmermans heeft zich niet voor de deadline van dinsdagmorgen aangemeld om zitting te nemen in het Europees Parlement. Zijn zetel blijft leeg zolang de onderhandelingen over zijn mogelijke benoeming tot voorzitter van de Europese Commissie in Brussel nog lopen. Als Timmermans niet naar het EU-parlement komt, wordt Agnes Jongerius delegatieleider, aldus de woordvoerder van de PvdA-delegatie in Straatsburg.

De vijf andere PvdA'ers zijn dinsdagmorgen wel geïnstalleerd in het nieuwe parlement. De PvdA haalde zes zetels bij de Europese verkiezingen eind mei. "Wij wachten rustig af wat uit de onderhandelingen over het commissievoorzitterschap komt", aldus de woordvoerder. "Timmermans kan altijd nog zijn zetel innemen. Ik kan me niet voorstellen dat hij in dat geval niet de delegatieleider zou zijn." Volgens hem zijn wel meer zetels leeg bij andere partijen om verschillende redenen.

De 28 EU-regeringsleiders zijn dinsdagmorgen opnieuw bijeengekomen om knopen door te hakken over de verdeling van topbanen in de EU.

