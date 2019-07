Iran heeft te veel verrijkt uranium

maandag 1 juli 2019 , 14:26

TEHERAN (ANP/RTR) - Iran heeft nu meer lichtverrijkt uranium dan is toestaan volgens de internationale akkoorden die in 2015 zijn gesloten. Dit heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, bevestigd, meldden Iraanse persbureaus.

De Iraanse Atoomenergieorganisatie (AEOI) had eerder al aangekondigd dat er eind juni meer dan de toegestane 300 kilo lichtverrijkt uranium in het land zou zijn. De 300 kilo was in 2015 afgesproken in het internationale akkoord over de Iraanse nucleaire ambities, dat vorig jaar mei door Amerika werd opgezegd. Iran heeft zich volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) aan het verdrag gehouden.

Iran wordt economisch zwaar getroffen door de Amerikaanse afwijzing van het internationale akkoord en door Amerikaanse sancties. Het akkoord zou Iran uit zijn isolement halen en de verlamde economie vlottrekken. Maar door de sancties heeft Iran volgens de regering in Teheran geen baat meer bij het akkoord. Iran heeft zijn standpunt maandag herhaald dat Europa snel iets moet doen om de overeenkomst van 2015 "te redden".

Teheran bedoelt dat de EU helpt het economische isolement van Iran te doorbreken. Washington bedreigt ook niet-Amerikaanse bedrijven en andere landen als die handel met Iran drijven. Er wordt in Europees verband, ook door Nederland, gewerkt aan een speciaal traject voor financiële transacties met Iran om zo de Amerikaanse sancties te omzeilen.

In 2015 maakten grote mogendheden, inclusief de EU, Rusland, China en de VS, afspraken met Iran over de beperking van de nucleaire projecten van dat land. Vooral de VS beschuldigen Iran er al decennia van kernwapens te willen maken. Iran weerspreekt dat stellig. Het land is een van de eerste ondertekenaars van het Verdrag tegen de Verspreiding van Kernwapens.

