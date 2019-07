Zwitserse noodmaatregel van kracht vanwege ruzie met EU

maandag 1 juli 2019 , 11:01

ZÜRICH (ANP) - De handel in aandelen van Zwitserse bedrijven mag vanaf maandag niet meer aangeboden of gefaciliteerd worden op beursplatformen in de Europese Unie (EU). De maatregel vloeit voort uit de burenruzie tussen de EU en Zwitserland, die maar geen akkoord weten te bereiken over een samenwerkingsdeal die een lappendeken aan andere akkoorden moet vervangen.

Om gesprekken enigszins vlot te trekken, besloot de EU enkele jaren terug de voortgang te koppelen aan de erkenning van de Zwitserse beurs, de SIX Swiss Exchange. Met het uitblijven van een akkoord ziet Brussel geen reden om de beurserkenning te verlengen. Daardoor mogen Europese banken en brokers niet meer direct handelen op de Zwitserse beurzen.

Zwitserland verbiedt nu de handel in Zwitserse aandelen buiten de landsgrenzen, waarmee handelsstromen naar Zwitserland worden teruggeleid. Wel geldt een uitzondering voor bedrijven met een dubbele notering in zowel Zwitserland als een EU-lidstaat.

Terug naar boven