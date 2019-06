Frans Timmermans in de wachtstand

zondag 30 juni 2019 , 17:04

EU-TOP

BRUSSEL (ANP) - Frans Timmermans vindt het nog te vroeg om felicitaties in ontvangst te nemen. De eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie komt steeds nadrukkelijker in beeld om daar de komende vijf jaar leiding aan te geven.

De 28 regeringsleiders willen komende avond (of nacht) op een top in Brussel een knoop doorhakken. "Er zal nog een hele discussie volgen, het hangt van de Europese Raad af", zei Timmermans voor de camera van de NOS. "Of het lukt moet vanavond blijken."

De PvdA'er kon niet bevestigen dat EU-president Donald Tusk gaat voorstellen dat de opvolger van Jean-Claude Juncker een sociaaldemocraat moet worden, zoals ingewijden stellen. "Je hoort van alles. Nu zijn de leiders aan zet."

Timmermans woonde in Brussel een bijeenkomst bij van zijn politieke familie. Hij zei dat regeringsleiders hem hadden gebeld met de vraag hoe hij over bepaalde onderwerpen denkt. "Dan geef ik antwoord", aldus de Nederlander.

