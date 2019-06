Rutte had gesprek met Erdogan in Japan

zondag 30 juni 2019 , 15:45

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte heeft op de G20-top in Japan een gesprek gehad met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Of daarbij de kwestie van het SP-raadslid Murat Memis, die Turkije niet mag verlaten omdat hij lid zou zijn van de Koerdische terroristische organisatie PKK, is besproken wilde de premier niet zeggen. "Ik ga nooit met u praten over de inhoud van die gesprekken, dat gaat niet", zei hij in Brussel voor aanvang van een EU-top.

De Tweede Kamer eist dat het Eindhovense raadslid onmiddellijk mag terugkeren naar Nederland. De in het Koerdische oosten van Turkije geboren Memis werd op 30 april tijdens een vakantie in Turkije opgepakt. SP, PvdA en GroenLinks wilden dat Rutte de zaak in Japan zou aankaarten bij Erdogan.

"In de leaders lounge schud je iedereen de hand, ook van de ‘gevoelige’ aanwezigen zoals de Saudische kroonprins en de president van Turkije", verklaarde Rutte. "Ik heb met Erdogan later nog wat langer gesproken bij het diner. We hebben immers weer volledig herstel van de diplomatieke betrekkingen."

