Steinmeier verdedigt kapitein Sea-Watch

zondag 30 juni 2019 , 15:39

SEA-WATCH

BERLIJN (ANP) - De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier heeft de Italiaanse autoriteiten bekritiseerd wegens de arrestatie van Sea Watch 3-kapitein Carola Rackete. "Wie mensenlevens redt, kan geen misdadiger zijn", zegt hij in het ZDF-zomerinterview dat zondagavond wordt uitgezonden.

Volgens Steinmeier kan het wel zijn dat Italiaanse rechtsregels bepalen wanneer een schip de haven binnen mag lopen en wanneer niet. En het kan ook zijn dat er overtredingen voorkomen of strafdossiers worden gevormd. "Maar: Italië is niet zomaar een staat. Italië zit midden in de Europese Unie, is een fundament van de EU. En daarom mogen we van een land als Italië verwachten dat het anders omgaat met zo'n geval", aldus de Duitse president.

Steinmeier vestigde in het gesprek ook de aandacht op het initiatief van onder anderen de komiek en presentator Jan Böhmermann om geld in te zamelen voor de proceskosten waarvoor Rackete mogelijk komt te staan. Zaterdag hekelde ook minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas het Italiaanse optreden tegen haar op Lampedusa.

