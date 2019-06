Rutte zwijgt over kansen Timmermans

zondag 30 juni 2019 , 15:22

EU-TOP

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte laat zich vooralsnog niet uit over de kansen van Frans Timmermans om voorzitter van de Europese Commissie te worden. "Ik ga hier niet over namen praten. Ik hoor natuurlijk ook allerlei geruchten. We proberen vanavond eruit te komen", zei hij bij aankomst in Brussel op de EU-top over de verdeling van Europese topfuncties.

EU-president Donald Tusk gaat volgens bronnen voorstellen dat de opvolger van Jean-Claude Juncker een sociaaldemocraat moet worden. Dat kan alleen Timmermans zijn. Zijn Duitse concurrent Manfred Weber van de christendemocratische EVP zou dan het Europees Parlement gaan leiden.

Op de vraag of er een meerderheid is voor een kandidaat zei Rutte: "Dat is een bewegend beeld. Dat blijft toch altijd weer schuiven, we gaan het rustig afwachten."

Er doen meer namen de ronde, zei Rutte. "Als er een kandidaat naar boven komt, zal Nederland die steunen." Dat het voorstel van Tusk een compromis zou zijn dat vier EU-leiders (Rutte, Merkel, Macron en de Spaanse premier Sánchez) in Japan hebben gesloten noemde Rutte "wat overtrokken". "Er is daar wel gesproken, maar er liggen geen concrete compromissen."

Het diner begint aan het begin van de avond. "Het kan heel laat worden, maar het kan opeens ook heel snel gaan", besloot Rutte.

Terug naar boven