EU en Vietnam tekenen vrijhandelsverdrag

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en Vietnam hebben zondag in Hanoi hun handtekening gezet onder een nieuw verstrekkend vrijhandels- en investeringsverdrag. Daardoor zullen vrijwel alle onderlinge douanetarieven de komende tien jaar worden afgebouwd tot nul. Ook andere handelsbelemmeringen verdwijnen, waardoor de Vietnamese markt voor aanbestedingen en diensten opengaat voor Europese bedrijven.

Vietnam, een land met ruim 95 miljoen consumenten, verplicht zich ertoe producten die Europese naamsbescherming genieten, zoals parmaham, roquefort en rioja, niet na te maken. Bepaalde soorten Vietnamese koffie en thee krijgen bescherming in Europa.

De onderlinge handel is goed voor een kleine 50 miljard euro. Het gaat volgens EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel) om het meest ambitieuze handelsakkoord met een opkomende economie. De deal die al ruim 3,5 jaar geleden werd gesloten kan pas in werking treden als het Europees Parlement ermee heeft ingestemd. Ook de nationale assemblee van Vietnam moet nog goedkeuring geven en een deel van de afspraken moet nog worden behandeld in de nationale parlementen van de EU-lidstaten.

