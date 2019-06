'Brexit-onderhandelaar Robbins stopt'

zaterdag 29 juni 2019 , 22:47

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Olly Robbins, de Britse belangrijkste brexit-onderhandelaar, verlaat zijn post zodra hij de nieuwe minister-president heeft bijgepraat. Dat meldt de politiek commentator van The Sunday Times. Robbins kreeg van de voorstanders van een vertrek uit de Europese Unie zware kritiek wegens de deal die hij premier Theresa May hielp sluiten in Brussel. Het Britse parlement stemde de overeenkomst tot drie keer toe weg.

Downing Street heeft nog niet gereageerd op het bericht dat Robbins ermee stopt.

Boris Johnson, de favoriet om May op te volgen, heeft volgens de Mail in Sunday een transitieploeg geformeerd die de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en EU-onderhandelaar Michel Barnier zo snel mogelijk zal uitnodigen om de brexitbesprekingen te heropenen.

Terug naar boven