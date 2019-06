Sterkste maandstijging goudprijs sinds 2016

vrijdag 28 juni 2019 , 21:29

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De goudprijs heeft afgelopen maand de sterkste stijging in een maand neergezet sinds juni 2016, toen Groot-Brittannië stemde voor een vertrek uit de Europese Unie. De goudprijs zit al een tijd in de lift door de gestegen spanningen rond Iran, de aanhoudende handelsvete tussen China en de Verenigde Staten en de mogelijkheid van een renteverlaging door de Federal Reserve.

De goudprijs staat nu op iets meer dan 1410 dollar per troy ounce (31,1 gram), het hoogste niveau in zes jaar. Sinds begin juni komt dat neer op een prijsstijging van meer dan 7 procent. In onzekere tijden op de financiële markten zoeken veel beleggers hun toevlucht in veilig geachte havens, zoals bijvoorbeeld goud.

Kenners denken dat de goudprijs nog verder kan gaan stijgen door losser monetair beleid van centrale banken. In september 2011 bereikte de goudprijs het hoogste niveau ooit met meer dan 1900 dollar. Toen was er ook grote onzekerheid op de financiële markten.

