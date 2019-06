Pleidooi voor neutrale criteria bij selectie voor Europese topfuncties

vrijdag 28 juni 2019 , 14:21

DEN HAAG (PDC) - De huidige selectieprocedures voor Europese topfuncties - zoals het voorzitterschap van de Europese Commissie - zijn niet transparant. Dit stellen Mendeltje van Keulen, Robert Wester en Joachim Schellekens in hun essay 'Koehandel op Europees niveau', dat vandaag is gepubliceerd.

Ook de Europese burgers zouden deze mening delen en felle kritiek uiten op de mate van transparantie en het veronderstelde democratische tekort van de Europese Unie. Daarnaast zou dit tekort de kloof met de Europese burger vergroten.

Een specifiek voorbeeld van het democratisch tekort in de praktijk is het Spitzenkandidatensysteem, waarbij lijsttrekkers van de Europese partijen aanspraak maken op het felbegeerde Commissievoorzitterschap. Het lijkt er in de praktijk nu toch op dat er een 'andere' kandidaat met het voorzitterschap vandoor zal gaan. Dit komt doordat er niet alleen wordt gekeken naar de mate van geschiktheid van de Spitzenkandidaten, maar ook naar de spreiding van de belangrijkste functies over verschillende politieke stromingen, Europese regio's en gender. 'Pure koehandel op Europees niveau', schrijven Van Keulen, Wester en Schellekens.

Vandaar dat zij met een lijst met meer neutrale, objectiveerbare eisen zijn gekomen waaraan de voorzitter van de Europese Commissie zou moeten voldoen, namelijk:

- complexe verbanden doorzien

- verbinding

- expertise en ervaring

- pragmatisch en

- lange termijn

Door meer te letten op leiderschapscompetenties en minder op de nu vaak gehanteerde criteria (partij, regio, gender) zou de Europese kiezer meer invloed krijgen op de invulling van Europese topfuncties én kan koehandel tussen regeringsleiders beperkt blijven.

