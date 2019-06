EU en Marokko werken aan nauwere samenwerking

donderdag 27 juni 2019 , 16:47

Bron: © Liesbeth Weijs

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en Marokko willen nauwer gaan samenwerken. EU-buitenlandchef Federica Mogherini en de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita presenteerden donderdag in Brussel een politieke verklaring waarin ze zeggen de komende jaren een "Euro-Marokkaans partnerschap voor gedeelde welvaart" te gaan ontwikkelen. Ze waren vier jaar niet op dit niveau bijeengekomen.

Beide partijen hervatten onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag. Ook beloven ze meer kansen te creëren voor met name vrouwen en jongeren. Uitwisseling van studenten, onderzoekers en vrijwilligers krijgt een impuls, evenals de samenwerking rond musea, erfgoed, film, sport, klimaat en veiligheid. Deelname van Marokko aan EU-programma’s en -agentschappen krijgt prioriteit.

Illegale migratie en mensensmokkel moeten harder worden aangepakt, maar de mogelijkheden voor legale migratie moeten ruimer, zo is overeengekomen. Daar hoort ook bij dat Marokko mensen terugneemt die zonder toestemming in Europa verblijven. "De grens is open, maar dicht voor hen die illegaal willen oversteken", aldus Bourita. "Marokko blijft een betrouwbare partner", zei hij.

