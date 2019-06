Brexit zorgt voor buitenlandse investeringen

donderdag 27 juni 2019 , 11:52

© Camilla van Kooten

AMSTERDAM (ANP) - Nederland heeft vorig jaar geprofiteerd van onder meer de brexit en de komst van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Die leverden de nodige buitenlandse investeringen op, stelt IBM dat daar jaarlijks onderzoek naar doet. Nederland bleef vierde op de lijst van landen met de meeste buitenlandse investeringen in Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk deden het beter.

In totaal waren buitenlandse investeerders in 2018 bij 396 projecten in Nederland betrokken. Die leverden 9500 nieuwe banen op. In 2017 waren er met 402 projecten nog iets meer buitenlandse investeringen in Nederland.

Het aantal investeringen in de farmaceutische sector en in de medische instrumenten verdubbelde ruim. Dat heeft te maken met de verhuizing van het EMA van Londen naar Amsterdam als gevolg van de brexit. Ook in de financiële dienstverlening komen er bedrijven vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. De ICT-sector trekt echter nog altijd de meeste buitenlandse investeringen.

De meeste buitenlandse bedrijven die in Nederland investeren komen uit de Verenigde Staten. Duitsland verliest iets aan belang, terwijl China steeds belangrijker wordt als investeerder.

