Europese boete van 28 miljoen voor Canon

donderdag 27 juni 2019 , 11:45

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie legt Canon een boete van 28 miljoen euro op omdat het Japanse elektronicabedrijf de overname van Toshiba Medical Systems in 2016 in gang heeft gezet zonder dit te melden en te wachten op toestemming. Dat is een overtreding van de mededingsregels, heeft verantwoordelijk EU-commissaris Margrethe Vestager vastgesteld.

De Brusselse waakhond stelde in 2017 een onderzoek in. De Japanse onderneming was op de hoogte van de regels en op zijn minst nalatig, is de conclusie.

Canon kon een boete van 10 procent van zijn wereldwijde omzet krijgen. Na beoordeling van de aard, ernst en duur van de overtreding is de boete aanzienlijk lager uitgevallen. De hoogte is volgens Vestager zowel "proportioneel als afschrikkend".

