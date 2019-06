Britse minister Hunt: 'Johnson riskeert verkiezingen, geen EU-exit'

woensdag 26 juni 2019 , 14:43

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/RTR) - Boris Johnson stevent met zijn belofte dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU zal zijn met of zonder exit-deal slechts af op nieuwe verkiezingen en niet op een brexit. Dat zei Johnsons rivaal Jeremy Hunt woensdag over de favoriet om de Britse premier Theresa May op te volgen.

"Als we het op een dergelijke 'doen of sterven'-manier doen, bestaat het risico dat we gewoon naar een algemene verkiezing gaan omdat het parlement het zal stoppen, net als in maart. Dan zullen we Labour-leider Jeremy Corbyn in Downing Street hebben, en zal er helemaal geen brexit zijn", zei minister van Buitenlandse Zaken Hunt tegen de BBC-radio.

Dinsdag zei Johnson tegen TalkRADIO dat Groot-Brittannië het EU-blok zal verlaten op 31 oktober: "doen of sterven, komen wat komen mag".

Terug naar boven