Vier Nederlandse universiteiten geselecteerd voor Europese universiteitsallianties

woensdag 26 juni 2019 , 13:02

BRUSSEL (ANP) - Vier Nederlandse universiteiten zijn geselecteerd om deel uit te maken van een van de zeventien Europese universiteitsallianties. Het gaat om de universiteiten van Utrecht, Amsterdam, Twente en Maastricht. In totaal doen 114 hogeronderwijsinstellingen uit 24 EU-landen mee. De komende drie jaar is 85 miljoen euro uitgetrokken, 5 miljoen per alliantie om samenwerkingsvormen te testen.

De bedoeling is dat studenten, promovendi, docenten en onderzoekers "naadloos" kunnen bewegen tussen de campussen van de Europese universiteitsnetwerken. De aangeboden onderwijsprogramma’s zullen volgens de Europese Commissie heel flexibel zijn, waardoor studenten op verschillende plekken studiepunten bij elkaar kunnen sprokkelen en zelf bepalen waar ze hun Europese diploma halen. EU-commissaris Tibor Navracsics (Onderwijs) denkt dat de Europese universiteiten een modelrol gaan vervullen en de kwaliteit van het onderwijs een enorme impuls zullen geven.

Er komen nog meer netwerken. In oktober volgt een nieuwe aanvraagronde om Europees te gaan. Vanaf 2021 worden de allianties opgenomen in het Erasmus+ uitwisselingsprogramma en komt er meer geld beschikbaar. Het initiatief moet tegen 2025 uitmonden in een 'Europees onderwijsgebied' waarin studenten en onderzoekers niet meer worden beperkt door landsgrenzen.

