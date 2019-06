Denemarken krijgt linkse minderheidsregering

woensdag 26 juni 2019 , 1:53

KOPENHAGEN (ANP/RTR/DPA) - Sociaal-democraat Mette Frederiksen (41) wordt de nieuwe premier van Denemarken. Na bijna drie weken onderhandelen bereikte ze een akkoord met de andere partijen van het linkerkamp over een regeringsakkoord. Dat maakte Frederiksen dinsdag kort voor middernacht bekend.

"Nu hebben we ons doel bereikt," zei ze. Haar partij wil regeren met een sociaal-democratische minderheidsregering, gesteund door de andere partijen van het zogenaamde rode blok.

In de verkiezingen viel Frederiksen op door haar harde anti-immigratiestandpunten. Denemarken voert al jaren een straf integratiebeleid. Frederiksen beloofde in de verkiezingscampagne de immigratie nog verder te beperken. "Er komen teveel mensen hierheen die niet integreren." Ze pleitte daarom voor een vluchtelingenquotum en wil bootvluchtelingen terugsturen naar Afrika.

In Denemarken gelden al strenge wetten in migrantenwijken. Moslimouders in een 'gettowijk' zijn verplicht hun kinderen 25 uur per week naar de kinderopvang te sturen om ze de Deense taal en waarden te laten leren. Weigering betekent stopzetting van de uitkering.

Terug naar boven