Aanhoudingen voor diefstal cryptogeld

dinsdag 25 juni 2019 , 20:21

AMSTERDAM (ANP) - Zes mensen zijn dinsdag aangehouden in verschillende landen, waaronder Nederland, in een onderzoek naar diefstal van 24 miljoen euro aan cryptogeld. De verdachten werden in ons land opgepakt in Amsterdam en Rotterdam. Verder zijn in de gezamenlijke actie van de Britse en Nederlandse autoriteiten mensen gearresteerd in Charlcombe, Bath en Trowbridge in het Verenigd Koninkrijk.

Cryptogeld bestaat alleen digitaal. De dieven hebben mogelijk minstens 4000 mensen in twaalf landen gedupeerd, meldt EU-agentschap Eurojust. Bij de actie is een groot aantal elektronische apparaten en waardevolle bezittingen in beslag genomen.

Het onderzoek heeft betrekking op 'typosquatting' waarbij bewust een kleine tikfout in een webadres is gezet, die bezoekers lang niet altijd doorhebben. Daardoor komen mensen op een sterk op de echte lijkende webpagina terecht, maar krijgen criminelen bijvoorbeeld toegang tot de Bitcoin-portemonnee van de slachtoffers en kunnen ze hun inloggegevens en geld stelen.

