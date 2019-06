Johnson: deal of no deal, brexit hoe dan ook eind oktober

dinsdag 25 juni 2019 , 8:08

Bron: http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Boris Johnson belooft dat het Verenigd Koninkrijk sowieso op 31 oktober de EU verlaat, ongeacht of er een brexitdeal is. "Mijn belofte is dat we op 31 oktober de EU uitgaan," zei Johnson in een interview met BBC News. Johnson maakt grote kans premier van Groot-Brittannië te worden.

Johnson denkt dat er voldoende steun is in het parlement voor een brexit zonder deal. "Ik denk dat het parlement nu begrijpt dat de Britten uit de EU willen."

De oud-burgemeester van Londen zei in het interview met de televisiezender dat zijn strategie richting de EU erop gericht is te dreigen met een no-deal om betere voorwaarden af te dwingen.

Zo wil Johnson de veelbesproken backstop, de kwestie over de Noord-Ierse grens met Ierland, van tafel. Johnson zegt in het interview dat een no-deal minder erg is dan het lijkt. "We moeten de negativiteit hierover laten varen en vol vertrouwen inzetten op no-deal."

Terug naar boven