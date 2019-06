Mogelijk Russisch stemrecht in Raad van Europa

maandag 24 juni 2019 , 17:47

STRAATSBURG (ANP) - Rusland krijgt mogelijk na vijf jaar zijn stemrecht terug in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE). De stemming daarover wordt volgens een woordvoerster rond middernacht verwacht. Voorstanders willen voorkomen dat de Russen zich volledig terugtrekken uit de Straatsburgse organisatie die waakt over mensenrechten en democratie in de 47 aangesloten lidstaten.

Vanwege de inlijving van het Oekraïense schiereiland de Krim door Moskou in 2014 werd de achttien Russische volksvertegenwoordigers in PACE hun stemrecht ontnomen. In reactie staakte Moskou in 2017 zijn financiële contributie en boycotte het de bijeenkomsten.

In de assemblee zitten 324 volksvertegenwoordigers. De Nederlandse delegatie telt zeven leden. Onder hen Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA), die maandag zei te twijfelen. Hij heeft "met een zwaar hart" een voorstel ingediend waardoor de Russen alleen in bepaalde gevallen weer stemrecht zouden krijgen.

"Moskou mag niet wegduiken in de zaak rond MH17", verwees Omtzigt naar de Russische weigering volledig mee te werken aan het onderzoek naar het neerhalen van de vlucht. Hij geeft hiermee gehoor aan de Stichting Vliegramp MH17. Die vindt dat Rusland zijn stemrecht alleen mag terugkrijgen als er harde garanties komen dat Rusland meewerkt.

