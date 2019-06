Rusland verlengt sancties tegen EU

maandag 24 juni 2019 , 14:11

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft het verbod op de import van voedselproducten uit de Europese Unie tot eind 2020 verlengd. President Poetin heeft daarvoor maandag een decreet ondertekend.

Rusland nam in 2014 tegenmaatregelen nadat de EU en andere landen sancties hadden ingesteld in reactie op de Russische annexatie van De Krim en de rol van het land in het conflict in Oost-Oekraïne.

Tijdens zijn jaarlijkse vragenronde met de Russische bevolking zei Poetin volgens The Moscow Times vorige week nog dat de wederzijdse sancties de EU het meest pijn hebben gedaan. Rusland zou slechts 44 miljard euro erbij in zijn geschoten, terwijl de EU de afgelopen vijf jaar 210 miljard euro schade zou hebben geleden.

