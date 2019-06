De juni-editie van de Hofvijver: 'Tenminste houdbaar tot 2021.'

maandag 24 juni 2019 , 13:00

Bron: The Council of the European Union

Is minister-president Mark Rutte over zijn hoogtepunt heen, of kan hij nog even door als premier van Nederland? Deze vraag stelt en bespreekt politiek biograaf Johan van Merriënboer in de nieuwste editie van de Hofvijver, die vandaag verschenen is.

De Hofvijver van deze maand bevat veel actuele artikelen en columns die ingaan op de Europese politiek. Zo is er een terugblik op het Roemeens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie: heeft Roemenië haar beoogde doelen gehaald? Verder wordt de stand van de Duitse coalitie van Angela Merkel besproken en komt de Deense sociaaldemocratische partij langs. Deze partij won fors in Denemarken. Is dit dankzij het strenge en controversiële immigratiebeleid dat zij voeren? De brexit en de strijd tussen de verschillende politici om de nieuwe partijleider en premier van het Verenigd Koninkrijk te worden, komt ook nog ruimschoots aan bod in deze editie.

Dat en veel meer is nu te lezen in de nieuwe juni-editie van de maandelijkse Hofvijver.

