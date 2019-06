EU feliciteert inwoners Istanbul

maandag 24 juni 2019 , 10:29

BRUSSEL (ANP) - EU-commissaris Johannes Hahn (Uitbreiding en Nabuurschap) feliciteert de inwoners van Istanbul met het “sterke signaal voor democratie” dat ze hebben gegeven. Oppositiepoliticus Ekrem Imamoglu won de burgemeestersverkiezingen ten koste van oud-premier Binali Yildirim, de kandidaat van de AK-partij van de Turkse president Erdogan.

Het is goed dat de autoriteiten het indrukwekkende resultaat hebben erkend, zegt Hahn over de kandidaat-lidstaat. Het is volgens hem nu zaak dat "de wil van het volk wordt vertaald in actie".

Imamoglu won op 31 maart al de eerste verkiezingen voor het burgemeesterschap van de metropool. De kiescommissie verklaarde het resultaat begin mei nietig wegens vermeende onregelmatigheden. Erdogans partij had hierom gevraagd.

