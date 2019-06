Protest kwart miljoen Tsjechen tegen premier

zondag 23 juni 2019 , 17:41

PRAAG (ANP/DPA) - Honderdduizenden mensen zijn zondag in de Tsjechische hoofdstad Praag de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Andrej Babis. De organisatie spreekt van een kwart miljoen deelnemers. De demonstratie in het Letna-Park zou het grootste protest zijn in 30 jaar.

De demonstranten eisen een onafhankelijk onderzoek naar de regeringsleider Babis van de populistische partij ANO en zijn onmiddellijke ontslag. Babis wordt ervan beschuldigd jarenlang onrechtmatig te hebben geprofiteerd van EU-subsidies. De multimiljardair verwerpt alle aantijgingen. De 64-jarige Babis staat aan het hoofd van een minderheidsregering met de sociaal-democraten en krijgt gedoogsteun van de communisten.

De deelnemers hielden spandoeken omhoog met teksten als 'ontslag' en schreeuwden "We zijn hier!'' Volgens waarnemers was het de grootste massale bijeenkomst in Praag sinds de Fluwelen Revolutie, de omwenteling van 1989.

