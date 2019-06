EU open voor gesprek met nieuwe Britse premier

vrijdag 21 juni 2019 , 13:22

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie staat open voor gesprekken met de nieuwe Britse premier, maar over het scheidingsakkoord wordt niet opnieuw onderhandeld. Over de politieke verklaring over de toekomstige relatie kan wel worden gesproken als Londen bereid is zijn standpunt te veranderen.

"We moeten geduldig zijn en wachten op mogelijk nieuwe voorstellen", zei EU-president Donald Tusk nadat de 27 regeringsleiders op hun top nauwelijks tien minuten hadden gesproken over de brexit. Hij herhaalde dat de EU de “best mogelijke relatie” wil met het Verenigd Koninkrijk en dat een wanordelijke brexit moet worden voorkomen. Tusk opperde dat het brexitproces misschien wel spannender wordt als gevolg van "persoonlijke beslissingen in Londen".

De leiders werden bijgepraat over de voorbereidingen voor het geval de Britten eind oktober zonder deal de EU verlaten. Volgens Europees Commissievoorzitter Juncker was er niets nieuws te melden. Het terugtrekkingsakkoord wordt niet heronderhandeld, herhaalde ook hij.

