Geen akkoord over klimaatneutrale EU in 2050

donderdag 20 juni 2019 , 21:28

KLIMAAT - EU-TOP

BRUSSEL (ANP) - Na urenlang beraad is het de EU-regeringsleiders niet gelukt zich gezamenlijk vast te leggen op een klimaatneutraal Europa in 2050. Volgens diplomaten waren de regeringsleiders van Polen, Tsjechië, Hongarije en Estland tijdens een top in Brussel niet bereid een verklaring te onderschrijven met de ambitie dat de uitstoot van broeikasgassen in de EU over 30 jaar naar netto nul is teruggebracht.

De leiders van de overige 24 lidstaten steunen de doelstelling wel. Het streefjaar 2050 is echter beland in een voetnoot in de eindconclusies.

Vooral ‘kolenland’ Polen en Tsjechië (vanwege de auto-industrie) vrezen dat klimaatneutraliteit hun economie te veel zal schaden. De Poolse premier Mateusz Morawiecki zei niet te willen instemmen met scherpere klimaatdoelstellingen als niet duidelijk is hoe zijn land wordt gecompenseerd voor de prijzige transitie.

De EU wil een leidende rol spelen tijdens de VN-klimaattop die in september wordt gehouden in New York. De leiders onderstrepen dan ook het belang om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

