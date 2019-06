Johnson en Hunt strijden om Brits premierschap

donderdag 20 juni 2019 , 20:20

Bron: © Hans Nielen

LONDEN (ANP) - Boris Johnson en minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken nemen het tegen elkaar op in de de laatste ronde van de strijd om het het leiderschap van de Britse Conservatieven en daarmee ook de functie van Britse premier.

Minister van milieu Michael Gove is de laatste afvaller. Het kwam twee stemmen tekort om door te dringen tot de laatste ronde. Johnson kreeg in de vijfde ronde, net als de voorgaande rondes de meeste stemmen (160). Hunt kreeg 77 stemmen en Gove bleef steken op 75.

De interne verkiezing van de Conservatieve Partij wordt uiteindelijk beslist door circa 160.000 leden van de partij. Die bepalen de komende weken wie de opvolger wordt van Theresa May als Brits premier en partijleider van de Conservatieven. Het resultaat van de stemming wordt eind juli verwacht.

Johnson, de flamboyante ex-burgemeester van Londen, is de favoriet om de nieuwe Britse premier te worden. Ondanks een reeks schandalen in het verleden en kritiek over zijn gebrek aan gedetailleerde dossierkennis, heeft hij de race gedomineerd en is hij veruit de bekendste kandidaat van de twee finalisten.

Scheidend premier Theresa May kondigde vorige maand haar vertrek aan nadat zij niet in slaagde om haar overeenkomst van Brexit door het parlement te krijgen. Net als zijn meeste tegenstrevers heeft Johnson beloofd om voor de deadline van 31 oktober met een brexit-deal te komen.

Johnson stelde tijdens een debat deze week dat de brexit nu al twee keer is uitgesteld. "Als we niet uitstappen op 31 oktober, denk ik dat we allemaal een hoge prijs zullen betalen", waarschuwde de politicus, die verwees naar het feit dat zijn partij is gekelderd in de peilingen. Hij benadrukte tijdens het debat echter ook dat niemand een chaotische brexit zonder deal wil.

Terug naar boven