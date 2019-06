Premier Italië wil dialoog, geen ander beleid

donderdag 20 juni 2019 , 9:34

Bron: Photo by DAVID ILIFF

ROME (ANP) - De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft de Europese Commissie een brief geschreven waarin hij volgens Italiaanse media vasthoudt aan het economisch beleid van de regering. Hij heeft daarbij beklemtoond dat Rome in een open dialoog wenst te blijven om te praten over manieren om te voorkomen dat de commissie strafmaatregelen tegen Italië neemt.

De commissie vindt dat Italië al veel te lang veel te veel geleend geld uitgeeft en daarmee afspraken met de EU schendt. Bovendien bedreigt de schuldenberg de euro en andere Europese economieën.

De in juni vorig jaar aangetreden regeringscoalitie wil nog niet bezuinigen, omdat de economie eerst zou moeten worden vlot getrokken. Dit is in de ogen van de twee leiders in de coalitie, Matteo Salvini van de rechts-populistische Lega en Luigi Di Maio van de protestbeweging Vijf Sterren (M5S) de enige manier om de economie uit de crisis te slepen.

Italië heeft een enorme staatsschuld van zeker 133 procent van het bbp. Dat is meer dan het dubbele van wat voor de EU als maximum geldt: 60 procent. De omvang van de Nederlandse staatsschuld daalt ondertussen en staat nu op ruim 52 procent van het bbp.

