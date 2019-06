EU-top in teken van verdeling hoogste banen

donderdag 20 juni 2019 , 4:00

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders van de 28 EU-landen, onder wie premier Mark Rutte, komen donderdag en vrijdag voor hun jaarlijkse voorjaarstop bijeen. Ze gaan de belangrijkste beleidsthema's onder de nieuwe Europese Commissie voor de komende vijf jaar vastleggen. De grote vraag is of ze ook spijkers met koppen slaan over de mensen die dit beleid moeten gaan sturen.

Om 15.30 uur donderdag begint de top met de "strategische agenda" tot 2024, discussies over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027, klimaatverandering, desinformatie en cyberveiligheid. Ook komt verlenging van sancties tegen Rusland aan de orde en de vijf jaar geleden neergehaalde vlucht MH17.

Vanaf 19.15 uur staat het werkdiner gepland. Dat is volledig gewijd aan de benoeming van een opvolger voor EU-president Donald Tusk en de nominatie van kandidaten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, de voorzitter van de Europese Centrale Bank en de EU-buitenland chef. Er is geen eindtijd voorzien.

Vrijdag begint om 9.30 uur een Eurotop waar de Britse premier Theresa May niet bij mag zijn. Om 12.30 uur wordt een persconferentie van Tusk en commissievoorzitter Jean-Claude Juncker verwacht.

