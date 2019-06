Minister: lang lage rente probleem pensioenen

woensdag 19 juni 2019 , 22:04

PENSIOENEN

DEN HAAG (ANP) - Als de rente langjarig laag blijft, is dat wel degelijk een probleem voor de pensioenen. Dat erkende minister Wouter Koolmees in een debat over de hervorming van het pensioenstelsel.

Koolmees reageerde op een vraag Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van regeringspartij CDA. Die noemt het een ,,zeer forse uitspraak''. Volgens Omtzigt holt de lagerentepolitiek van de Europese Centrale Bank het pensioenstelsel uit. ,,Als de rente heel lang nul blijft, hebben we met zijn allen een probleem en de minister gaf toe dat het stelsel dan eigenlijk onhoudbaar is'', aldus Omtzigt.

Door de lage rente moeten de pensioenfondsen zich 'arm' rekenen, als het gaat om wat zij in kas moeten houden om in de toekomst pensioenen te kunnen uitkeren. Terwijl ze wel hun vermogen vergroten door goede rendementen.

Koolmees voelt echter niets voor de oproep van Omtzigt om een ,,mening in te nemen'' over het beleid van de ECB. Die is onafhankelijk, aldus de minister.

