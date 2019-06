D66 grijpt naast voorzitterschap liberalen EU

woensdag 19 juni 2019 , 12:08

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld grijpt naast het voorzitterschap van de liberale fractie in het Europees Parlement. De Roemeense oud-premier en oud-EU-commissaris van Landbouw, Dacian Cioloș, is woensdag gekozen tot voorzitter van ‘Renew Europe’, voorheen de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE).

Hij kreeg 65 stemmen, tegen 41 voor In ‘t Veld. VVD-Europarlementariër Malik Azmani wordt vicevoorzitter van de naar eigen zeggen 108 leden tellende fractie. Zowel D66 als de VVD is lid van Renew Europe. "Fantastisch", reageerde de vierkoppige VVD-delegatie op de benoeming van Azmani.

Cioloș is de opvolger van Guy Verhofstadt, die graag voorzitter van het parlement wil worden. De Franse oud-minister Nathalie Loiseau van de partij van president Macron trok zich eerder terug uit de race om het fractievoorzitterschap. Zij feliciteerde Cioloș met zijn benoeming. De Roemeen bedankte zijn fractiegenoten voor hun vertrouwen en steun.

Bij de sociaaldemocraten, in grootte de tweede fractie, werd dinsdag de Spaanse Iratxe García tot voorzitter benoemd. De politica uit Baskenland was de enige kandidaat nadat de huidige voorzitter Udo Bullmann zich had teruggetrokken.

De Duitser Manfred Weber werd eerder herverkozen als voorzitter van de grootste groep, de christendemocratische EVP waar ook het CDA in zit. 50Plus maakte woensdag bekend zich bij de EVP aan te sluiten. Europarlementariër Toine Manders en partijleider Henk Krol lieten weten "erg gelukkig" te zijn met deze samenwerking.

De Groenen behouden als duovoorzitters de Belg Philippe Lamberts en de Duitse Ska Kelller. Bas Eickhout van GroenLinks is vicefractievoorzitter.

De vier grote fracties proberen overeenstemming te bereiken over een gezamenlijk programma voor de nieuwe Europese Commissie en een kandidaat om die te leiden. De politieke leiders hadden dinsdag een bijeenkomst met EU-president Donald Tusk, die namens de lidstaten voor dezelfde taak staat. Tusk wil een “soepele” benoeming. Het is een belangrijk onderwerp op de agenda van de regeringsleiders die donderdag en vrijdag bijeen zijn in Brussel.

Terug naar boven