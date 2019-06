Nieuwe informatie over strafproces MH17

woensdag 19 juni 2019 , 4:00

MH17

DEN HAAG (ANP) - Het internationale Joint Investigation Team (JIT) presenteert woensdag de nieuwste bevindingen in het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. In het congrescentrum NBC in Nieuwegein worden 's ochtends in beslotenheid eerst de nabestaanden van de omgekomen inzittenden van de vlucht van Malaysia Airlines op de hoogte gesteld. Daarna volgt een openbare presentatie voor onder meer de binnen- en buitenlandse pers.

Wat is er in hoofdlijnen bekend over de grote vliegramp?

Vlucht MH17:

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrekt donderdag 17 juli 2014 vanaf Amsterdam met bestemming Kuala Lumpur. Aan boord zitten 298 mensen, onder wie 196 Nederlanders. De Boeing 777 stort neer boven Oost-Oekraïne, vlak bij de stad Donetsk, in een conflictgebied waar pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger gewapende strijd leveren.

Wie of wat haalde MH17 neer?:

Het JIT, dat onderzoek doet naar de crash van vlucht MH17, meldde vorig jaar dat de Russische federatie achter het neerhalen van het vliegtuig zit. Vlucht MH17 werd neergehaald door een Buk-raket die in het bezit was van de 53e luchtafweerraketbrigade van het Russische leger in Koersk.

De staat van het strafrechtelijk onderzoek:

Waarschijnlijk gaat het JIT woensdag namen noemen van verdachten die mogelijk vervolgd worden. Vorig jaar werd al duidelijk dat de rechtszaak naar verwachting binnen vijf jaar van start kan. Dat gaat gebeuren in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

De rol van Rusland:

De rol van Rusland is sinds het neerhalen van vlucht MH17 onderwerp van discussie. In Oekraïne is direct met de beschuldigende vinger naar het buurland gewezen. Rusland ontkent vanaf het eerste moment in alle toonaarden. Oekraïne zou ,,bewijsmateriaal verzinnen'' om de zaak in het voordeel van dat land te draaien, aldus de Russen. De door de Oekraïense veiligheidsdienst SBU getapte opnamen van telefoongesprekken tussen mogelijke betrokkenen bij het neerhalen van het vliegtuig, zouden zijn gemanipuleerd.

Terug naar boven