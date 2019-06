'Corbyn steunt nieuw brexitreferendum'

woensdag 19 juni 2019 , 1:04

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour wil een tweede brexitreferendum. De leider van Labour zal woensdag een wijziging in het brexitbeleid van zijn partij steunen en zal zich in alle omstandigheden achter een nieuw referendum scharen, meldt The Times op basis van een bron bij de partij.

Labour is steeds verdeeld geweest over het wel of niet ondubbelzinnig steunen van een tweede referendum. Corbyn zei tot dusverre steeds dat de optie van een nieuw referendum over brexit op tafel moest blijven, net als het houden van nieuwe verkiezingen.

In mei trok de Labour-leider de stekker uit onderhandelingen met premier Theresa May. Enkele dagen later kondigde de premier haar vertrek aan.

Terug naar boven