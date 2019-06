Boris Johnson domineert ook in tweede ronde

dinsdag 18 juni 2019 , 19:15

BREXIT

LONDEN (ANP) - Boris Johnson heeft opnieuw veruit de meeste stemmen gekregen in een stemming over de opvolging van premier Theresa May. 126 van de 313 parlementariërs van de Conservatieve Partij stemden voor de oud-burgemeester van Londen. Oud-brexitminister Dominic Raab kreeg niet genoeg stemmen om door te gaan naar de volgende ronde en is uitgeschakeld.

Johnson kwam bij de eerste ronde van de Conservatieve leiderschapsstrijd ook al als koploper uit de bus. Toen kreeg hij 114 stemmen. De afvalrace gaat door tot nog twee kandidaten over zijn om May op te volgen als partijleider en premier. Dan krijgen circa 160.000 leden van de Conservatieve Partij het laatste woord over wie het land gaat leiden.

Er hadden zich aanvankelijk tien kandidaten gemeld om May op te volgen. Daar zijn er nu nog vijf van over. Premier May, die het kiesdistrict Maidenhead vertegenwoordigt, wil niet zeggen welke kandidaat dinsdag haar stem heeft gekregen. "Zoals ik vorige week al zei: dat gaat jullie niets aan", zei ze volgens Sky News.

