EU zet Albanië en Noord-Macedonië in de wacht

dinsdag 18 juni 2019 , 17:28

Bron: © European Union, 2016

LUXEMBURG (ANP) - De onderhandelingen over toetreding tot de EU met Noord-Macedonië en Albanië kunnen nog niet beginnen. De voor Europese Zaken verantwoordelijke EU-ministers geven er geen groen licht voor, bleek na afloop van een vergadering in Luxemburg. Een besluit is uitgesteld tot in het najaar.

Vooral Nederland, Frankrijk en Denemarken hebben bedenkingen, ondanks de aanbeveling vorige maand van de Europese Commissie om de gesprekken te beginnen. Daarbij komt dat de Duitse Bondsdag nog niet heeft ingestemd met het begin van onderhandelingen.

Volgens het dagelijks bestuur van de EU hebben beide landen het afgelopen jaar "concrete voortgang" geboekt bij corruptie- en misdaadbestrijding en de hervorming van de rechtspraak. Daarvoor moeten de EU-landen de landen belonen, vindt de commissie.

Nederland heeft vooral bezwaar tegen Albanië, waarvoor Den Haag onlangs in Brussel zelfs op verzoek van de Tweede Kamer herinvoering van de visumplicht heeft gevraagd in verband met criminaliteit rond Albanezen in Nederland.

