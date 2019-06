Europol: slag tegen illegale pesticiden

dinsdag 18 juni 2019 , 14:44

Bron: © European Union, 2016

DEN HAAG (ANP) - Europol zegt met een operatie in bijna dertig landen een slag te hebben geslagen tegen de verspreiding van illegale pesticiden. In de eerste maanden van dit jaar werd al 550 ton aan illegale pesticiden in beslag genomen. Drie mensen zijn in België en op Cyprus gearresteerd.

Europol voert sinds 2012 actie tegen de illegale bestrijdingsmiddelen en heeft in die jaren al 1222 ton in beslag genomen. De operatie vond plaats in vrijwel alle landen van de Europese Unie en in Zwitserland en Oekraïne.

"Illegale pesticiden kunnen zeer schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid en veiligheid van burgers en consumenten", zei de directeur van het Europese Bureau voor intellectuele eigendom, EUIPO, dat betrokken was bij de operatie.

