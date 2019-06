Draghi: mogelijk meer stimulering ECB nodig

dinsdag 18 juni 2019 , 11:26

Bron: The Council of the European Union

SINTRA (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) gaat mogelijk extra stimuleringsmaatregelen nemen als de economische verwachtingen niet verbeteren. Dat heeft ECB-president Mario Draghi gezegd op het jaarlijkse forum van de centrale bank in het Portugese Sintra.

Tot de monetaire instrumenten van de ECB behoren volgens Draghi renteverlagingen en ook opkoopprogramma's. De ECB heeft volgens de Italiaanse centralebankpresident nog voldoende bewegingsruimte voor extra stimuleringsprogramma's. Volgens Draghi blijven de economische risico's aan de hoge kant, met name voor de export en de industrie.

Eerder deze maand kondigde de ECB nog aan de rente langer onveranderd te zullen laten. De rente blijft zeker tot en met de eerste helft van volgend jaar op het huidige, zeer lage niveau. Dat is een halfjaar langer dan eerder gemeld. Draghi sloot toen ook de mogelijkheid van renteverlagingen niet uit. De ECB wees op risico's door de wereldwijde handelsspanningen, protectionistische maatregelen en zwakte in opkomende markten.

Ook de inflatie in de eurozone blijft achter bij de doelstellingen van de ECB. ,,Als de crisis iets heeft aangetoond, is het dat we alle flexibiliteit binnen onze mogelijkheden zullen gebruiken om aan ons mandaat te voldoen, en dat we dit opnieuw zullen doen om uitdagingen voor de prijsstabiliteit het hoofd te bieden'', aldus Draghi.

De euro zwakte in waarde af na de toespraak van Draghi, terwijl de koersverliezen op de Europese aandelenmarkten ombogen in plussen.

