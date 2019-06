EU-hof: Duitse tolheffing niet toegestaan

dinsdag 18 juni 2019 , 10:05

LUXEMBURG (ANP) - De tolheffing voor personenauto's die Duitsland wil invoeren is discriminerend voor buitenlandse automobilisten. De zogenoemde Maut is in strijd met het Europees recht, oordeelt het Europees Hof van Justitie in een zaak die is aangespannen door Oostenrijk met steun van Nederland.

De heffing voor het gebruik van de autobahn zou in oktober in moeten gaan. Volgens de Europese rechter zou de economische last ervan enkel op de schouders rusten van buitenlandse automobilisten omdat Duitse autobezitters via een belastingvrijstelling (deels) worden gecompenseerd.

