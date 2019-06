EU-hof: Duitse tolheffing niet toegestaan

dinsdag 18 juni 2019 , 11:24

gewijzigd

LUXEMBURG (ANP) - De tolheffing voor personenauto's die Duitsland wil invoeren is discriminerend voor buitenlandse automobilisten. De zogenoemde Maut is in strijd met het Europees recht, oordeelt het Europees Hof van Justitie in een zaak die is aangespannen door Oostenrijk met steun van Nederland.

De heffing voor het gebruik van de autobahn zou in oktober 2020 ingaan. Volgens de Europese rechter zou de economische last ervan echter enkel op de schouders komen van buitenlandse automobilisten omdat Duitse autobezitters volledig worden gecompenseerd.

Volgens de Duitse plannen zouden buitenlanders die de grote wegen willen gebruiken kunnen kiezen tussen een tiendagenvignet, een tweemaandenvignet of een jaarvignet. De prijs is afhankelijk van het motortype en hoe vervuilend de auto is. Het jaarvignet zou maximaal 130 euro gaan kosten. Elke houder van een in Duitsland geregistreerd voertuig moet hoe dan ook de jaarkaart kopen maar wordt vrijgesteld van motorvoertuigenbelasting voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de heffing die zij hebben moeten betalen. Dat is discriminerend voor buitenlandse autobezitters, stelt het Hof, dat met zijn uitspraak ingaat tegen het advies van de advocaat-generaal in februari.

De Europese Commissie stelde eerder al dat de Maut in strijd is met het Europees recht, maar trok ruim twee jaar geleden een strafprocedure in omdat Berlijn maatregelen zou hebben genomen die discriminatie van buitenlandse automobilisten uitsluiten. Oostenrijk was het daar niet mee eens en stapte naar het EU-hof, met steun van Nederland.

