Britse Conservatieven stemmen vandaag opnieuw over opvolging May

LONDEN (ANP) - De Britse Conservatieven stemmen dinsdag voor de tweede keer over de opvolging van premier Theresa May. Oud-minister Boris Johnson kreeg in de eerste ronde van de afvalrace veruit de meeste stemmen.

May kondigde vorige maand haar vertrek aan als premier en leider van de Conservatieve Partij. Haar positie was onhoudbaar geworden na meerdere mislukte pogingen haar brexitdeal met de EU door het Lagerhuis te loodsen. Er hadden zich tien kandidaten gemeld om het stokje van haar over te nemen. Daar zijn er nu nog zes van over.

Bij de leiderschapsverkiezing mogen eerst alleen de 313 parlementariërs van de partij van May stemmen. Zij houden meerdere stemrondes waarbij steeds kandidaten afvallen die onvoldoende steun krijgen. Als er nog twee personen over zijn, krijgen circa 160.000 leden van de Conservatieve Partij het laatste woord over wie de nieuwe partijleider en premier wordt.

Bij de stemronde van dinsdag valt minstens één kandidaat af, maar het kunnen er ook meer zijn. Deelnemers hebben dit keer minstens 33 stemmen nodig om door te gaan naar de volgende ronde. Als iedereen voldoende steun heeft, wordt degene uitgeschakeld die de minste stemmen kreeg.

Bij de eerste ronde kregen vorige week alleen de drie koplopers meer dan 33 stemmen: Boris Johnson (114 stemmen), minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt (43 stemmen) en minister Michael Gove van Milieu (37 stemmen). De komende dagen kunnen meer stemrondes worden gehouden.

Eind juli zou bekend moeten zijn wie May opvolgt als premier. De tijd dringt voor haar vervanger, want de huidige brexitdeadline is 31 oktober. Koploper Johnson heeft aangegeven dan sowieso de EU te willen verlaten, met of zonder deal.

