Mogherini reageert op nieuws dat Iran meer uranium gaat verrijken

maandag 17 juni 2019 , 17:20

Bron: © European Union, 2016

TEHERAN/LUXEMBURG (ANP/AFP/RTR) - Iran gaat meer uranium verrijken. De Iraanse Atoomenergieorganisatie (AEOI) heeft bekendgemaakt dat er op 27 juni meer dan de toegestane 300 kilo licht verrijkt uranium zal zijn. De 300 kilo was in 2015 afgesproken in het internationale akkoord over de Iraanse nucleaire ambities, dat vorig jaar mei door Amerika werd opgezegd.

Het gaat om uranium met een heel laag verrijkingsgehalte (3,67 procent). Maar Iran wil ook gaan kijken of het uranium tot 20 procent kan verrijken. Dit is nog altijd gering vergeleken met verrijkt uranium dat voor kernwapens kan worden gebruikt.

Iran wordt economisch zwaar getroffen door de Amerikaanse afwijzing van het internationale akkoord en door Amerikaanse sancties. Het akkoord zou Iran uit zijn isolement halen en de verlamde economie vlot trekken. Maar door de sancties heeft Iran volgens de regering in Teheran geen baat bij het akkoord. Het land heeft Europa opnieuw opgeroepen te helpen bij het neutraliseren van de gevolgen van de sancties, maar ,,niet met woorden maar met daden''.

De VS noemden de plannen van Iran maandag "nucleaire chantage" waartegen "verhoogde internationale druk" moet worden uitgeoefend. Een woordvoerder van de Amerikaanse nationale veiligheidsraad NCS herhaalde president Trumps waarschuwing dat hij nooit zal toestaan dat Iran atoomwapens ontwikkelt.

De Duitse minister Heiko Maas waarschuwde Iran dat een breuk met het akkoord zeker niet zal worden geaccepteerd, zei hij na overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg. EU-buitenlandchef Federica Mogherini reageerde terughoudend. De EU beoordeelt de naleving van de nucleaire deal niet op basis van aankondigingen, maar aan de hand van rapporten van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), zei ze. “Tot nu heeft Iran zich gehouden aan zijn verplichtingen en heeft het akkoord het ervan weerhouden kernwapens te ontwikkelen.”

Mogherini wilde niet ingaan op de vraag wat er gebeurt als Teheran de afspraken inderdaad schendt. De Italiaanse zei “te hopen en verwachten” dat Iran het akkoord blijft naleven.

