Brussel ziet protectionisme flink stijgen

maandag 17 juni 2019 , 13:38

BRUSSEL (ANP) - Het weren van buitenlandse producten neemt wereldwijd toe, met name in China en de Verenigde Staten, maar de EU had vorig jaar ook meer last van handelsbelemmeringen in India en Algerije. De Europese Commissie telde in 2018 met 45 nieuwe maatregelen die de export uit de EU hinderden een recordaantal van 425 maatregelen in 59 landen. “We leven in turbulente tijden”, zei EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel) bij de presentatie van het jaarrapport hierover.

De afgelopen vijf jaar heeft de commissie 123 keer ingegrepen om handelsbarrières uit de weg te ruimen, aldus Malmström. Zo bemiddelde ze in een conflict met China over de import van schaap- en rundproducten, onder meer van Nederlands kalfsvlees. Rusland hield de invoer van lichte voertuigen tegen en India introduceerde certificaten om leer te weren. Nieuwe heffingen in India beperkten de import van elektronische goederen. Japan hield de deur dicht voor alcoholische dranken door bepaalde stoffen te verbieden.

Onderhandelingen over een beperkt handelsakkoord met de VS zijn nog steeds niet formeel van start gegaan, zei Malmström. De VS voerden vorig jaar extra heffingen op buitenlands staal en aluminium in en dreigt met heffingen op onder meer auto's en Nederlandse kaas.

