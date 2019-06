Europese Unie ziet kansen in Centraal-Azië

maandag 17 juni 2019 , 11:22

Bron: The Council of the European Union

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie wil de banden met vijf voormalige Sovjetstaten in Centraal-Azië verder versterken. In hoeverre dat mogelijk is hangt wel af van hun bereidheid de democratie, mensenrechten en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te respecteren en hun wil de vrijemarkteconomie te omarmen.

De betrekkingen met Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan zijn aangehaald sinds Europa zich daar twaalf jaar geleden op richtte. Nieuwe kansen die zich aandienen moeten worden benut, staat in een verklaring van de 28 EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

De nieuwe strategie benadrukt het bevorderen van “veerkracht, welvaart en samenwerking" in Centraal-Azië. De regio kan volgens de EU profiteren van de inspanningen om de fysieke en digitale verbindingen tussen Europa en Azië te verbeteren. Nederland vraagt in het bijzonder aandacht voor de “grondoorzaken van onveiligheid in de regio: armoede, sociale uitsluiting, beperkte politieke participatie en corruptie”.

