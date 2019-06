Ondernemer beschermd tegen macht platforms

vrijdag 14 juni 2019 , 17:45

DEN HAAG (ANP) - Ondernemers worden beter beschermd tegen machtsmisbruik door digitale platforms zoals reserverings- en vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appwinkels. De lidstaten van de Europese Unie hebben ingestemd met een voorstel dat dit regelt. Dat zorgt voor "een eerlijkere economie", vindt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

Het kan nu voorkomen dat ondernemers zonder duidelijke reden van een platform worden verwijderd, of onderaan worden gezet in de zoekresultaten. Technologiebedrijven moeten daar voortaan transparanter over zijn. Daarnaast moeten er betere geschillenprocedures komen waar ondernemers zonder extra kosten gebruik van kunnen maken.

Kleinere ondernemers worden daardoor beter beschermd en kunnen "met vertrouwen online zakendoen", zegt Keijzer. Dat is volgens de bewindsvrouw belangrijk omdat zij steeds vaker digitale platforms gebruiken om hun producten of diensten aan te bieden, ook buiten de eigen landsgrenzen.

