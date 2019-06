Spaanse rechters houden separatist uit EP

vrijdag 14 juni 2019 , 13:35

Bron: © European Union, 2018

MADRID (ANP) - Opperrechters in Spanje hebben een stokje gestoken voor de installatie van de prominente Catalaanse separatist Oriol Junqueras als lid van het Europees Parlement. Wanneer de voormalige vicepremier van de regio Catalonië europarlementariër zou worden, krijgt hij parlementaire onschendbaarheid.

Momenteel zit hij bast op beschuldiging van een vorm van hoogverraad (rebellión), waar hij 25 jaar cel voor kan krijgen. Junqueras heeft een verzoek ingediend om de gevangenis te mogen verlaten om voor de kiesraad officieel in zijn nieuwe functie te treden, maar dit is vrijdag door justitie afgewezen.

Het proces tegen Junqueras en elf andere prominente separatisten is net afgerond en de uitspraak volgt naar verwachting later dit jaar. De rechters in Madrid willen niet dat het proces tegen Junqueras in de slotfase strandt en de beklaagde zich in Brussel vestigt. Zijn voormalige chef en sleutelfiguur achter de chaotische en illegale poging Catalonië in oktober 2017 af te scheiden, ex-regiopremier Carles Puigdemont, is destijds naar België gevlucht en woont in Waterloo.

Terug naar boven