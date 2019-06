Vier kandidaten trekken zich terug voor opvolging van Theresa May

vrijdag 14 juni 2019 , 12:58

LONDEN (ANP) - De Britse minister Matt Hancock (Gezondheidszorg) trekt zich terug als kandidaat om premier Theresa May op te volgen. Hij is de vierde van de tien kandidaten die afvalt.

Hancock kreeg donderdag in de eerste ronde van de leiderschapsverkiezing van de Conservatieve Partij maar 20 stemmen. Veel minder dan de koplopers Boris Johnson (114 stemmen), minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt (43 stemmen) en minister Michael Gove van Milieu (37 stemmen). Drie kandidaten vielen af omdat ze minder dan zeventien stemmen kregen.

Hancock maakte vrijdag in de krant Evening Standard bekend de handdoek in de ring te gooien. Hij erkent weinig kans te maken de partijverkiezing te winnen. De minister wil nu zijn steun uitspreken voor een andere kandidaat, maar heeft naar eigen zeggen nog niet besloten voor wie. Daarom gaat hij overleggen met de zes overgebleven kandidaten.

Premier May kondigde vorige maand haar vertrek aan. Haar positie was onhoudbaar geworden na meerdere mislukte pogingen haar brexitdeal met de EU door het Lagerhuis te loodsen. Ze blijft wel aan als premier tot een opvolger is gekozen.

Bij de interne leiderschapsverkiezing zijn eerst de 313 conservatieve parlementariërs aan zet. Zij houden stemrondes tot twee kandidaten over zijn. Daarna mogen de circa 160.000 leden van de Conservatieve Partij zich uitspreken over wie de partijleider en volgende premier wordt.

