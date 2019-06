Frankrijk en Duitsland: akkoord eurozonebegroting is mini-revolutie

vrijdag 14 juni 2019 , 12:15

Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP) - De Franse minister Bruno Le Maire en zijn Duitse collega Olaf Scholz zijn dolgelukkig met "het akkoord over een eurozonebudget." "Het is een doorbraak. We hebben een eurozonebegroting vanaf 1 januari 2021", aldus Le Maire tijdens een gezamenlijke persconferentie met Scholz in Luxemburg na afloop van urenlange onderhandelingen over maatregelen om de eurozone crisisbestendiger te maken. "Dit is een mini-revolutie."

Volgens Scholz heeft de EU "een grote sprong" gemaakt. De EU-ministers van Financiën bereikten in de vroege uurtjes een akkoord over wat officieel Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen (BICC) heet, maar door Le Maire en Scholz hardnekkig eurozonebegroting wordt genoemd.

Het bereikte compromis is een uitgeklede versie van het Frans-Duitse plan voor een aparte eurozonebegroting waarin rijkere landen dreigden te gaan betalen voor eurolanden met onverwachte economische tegenslagen. De focus ligt nu op een apart budget binnen de volgende meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor structurele hervormingen en investeringen om de concurrentiekracht van eurolanden te verbeteren.

Terug naar boven