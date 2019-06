Nederland stemt in met voorstel eurozonebegroting

vrijdag 14 juni 2019 , 8:26

LUXEMBURG (ANP) - Nederland heeft ingestemd met een eurozonebegroting voor economische hervormingen en investeringen om het concurrentievermogen te versterken. Het budget, officieel Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen (BICC) genoemd, wordt deel van de reguliere Europese meerjarenbegroting. Het in Luxemburg bereikte compromis wordt volgende week voorgelegd aan de EU-regeringsleiders.

De EU-ministers van Financiën (Eurogroep) werden het na urenlange nachtelijke onderhandelingen eens over een uitgeklede versie van het oorspronkelijke Franse ambitieuze voorstel om de eurozone op te tuigen met een eigen begroting van ettelijke tientallen miljarden per jaar. Daaruit zouden aanvankelijk lidstaten die met economische schokken te maken krijgen financieel worden geholpen. Nu ligt de focus op hervormingen en investeringen.

Volgens minister Wopke Hoekstra wordt de discussie over de financiering en omvang van het begrotingsinstrument voor hervormingen nog voortgezet. Hij is tevreden over het bereikte akkoord: ”Zo maken we de eurozone sterker”.

