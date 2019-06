Verbod op pulsvissen in wet gegoten

donderdag 13 juni 2019 , 10:47

LUXEMBURG (ANP) - Het verbod op pulsvissen in Europa per 1 juli 2021 is definitief vastgelegd in wetgeving. De Europese Raad van ministers is er donderdag in Luxemburg mee akkoord gegaan. Nederland stemde als enige lidstaat tegen. Het Europees Parlement had het verbod op vissen met stroomstootjes twee maanden geleden al bezegeld.

Volgens verantwoordelijk minister Carola Schouten kunnen 22 van de 79 met pulstuig uitgeruste viskotters tot medio 2021 in actie blijven. Twintig andere schepen krijgen nog tot eind dit jaar respijt. Nederland mag daarnaast op zeer beperkte schaal vergunningen uitgeven voor pulsvisserij in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Schouten wil het verbod overigens aanvechten bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Volgens haar kan een verbod alleen rusten op de best beschikbare wetenschappelijk adviezen, terwijl een groot onderzoek naar de gevolgen van pulsvissen nog loopt.

“Hoewel Nederland de uiteindelijke verordening niet kan steunen, verwelkomen we de plek die is ingeruimd voor (toekomstig) onderzoek”, reageert een woordvoerder van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de EU. “Innovatie is en blijft noodzakelijk om de visserijsector in staat te stellen de uitdagingen rond klimaatverandering, natuurbehoud, en economische duurzaamheid het hoofd te bieden.”

